Lüks araba firması 1000 kişiyi işten çıkarıyor

5 Haziran tarihli açıklamaya göre, yaklaşık 4 bin 200 kişiyi çalıştıran şirket Birleşik Krallık’taki 1000 personeli ile yolları ayıracak. Bu durum, tüm ülkede 5 bin kişiyi kaybeden otomotiv sektöründe açılan yarayı daha da derinleştiriyor.







Financial Times’a konuşan Bentley CEO’su Adrian Hallmark, “Kapalı kaldığımız yedi haftalık süreyi telafi etmek için elimizden geleni yaptık. Ciromuzun yüzde 25’i çoktan erimiş durumda. Toparlayabilmek için yalnızca yılın yarısı kaldı. Bu nedenle yıl sonunda elle tutulur bir kâr açıklamak çok zor olacak” ifadelerini kullandı.





İşten çıkarmaların sektörün her kısmını etkilediğini vurgulayan Hallmark, “Ücretsiz izne ayrılmakla işten çıkarılmak çok da ikircikli bir durum değil” dedi ve şu uyarıyı yaptı:





Yılın geri kalanında virüsün ikinci dalgasının gelmesi işten çıkarmaları derinleştirebilir. Avrupa Birliği’nden “kontrol dışı” çıkmış olmak çoktan virüsün felaketini şiddetlendirdi. Politikacılara mesajım: Bizi ikinci tepeden de aşağı itmeyin.





"İKİ YIL GEREKİYOR"





Bentley’nin çalışanlarının yaklaşık yarısı işe geri döndü. Bunların bin 500’ü evden çalışıyor, 500’ü ise hâlâ zorunlu izinde. Fabrikalar açılmış olsa da satışlar çok zayıf seyretmeye devam ediyor. Bentley’den yapılan açıklamada küresel talebin 2022’den önce toparlanamayacağı, “bir miktar normal” seviyesinin ancak 2021’de görülebileceği belirtildi. İşten çıkarmalarını “gönüllülük esasına” göre başlatacak şirketin bu durumu, bir süredir devam eden elektrikli otomobil heyecanına da ket vurdu.





Elektrikli otomobil stratejisini 101’inci yaşını kutlayacağı temmuzda açıklamaya hazırlanan Bentley, bu planı da erteledi. 2023’te hibrit modellerini çıkartmayı planlayan Bentley’in ful elektrikli araç için hedeflediği tarih 2026’ydı. Yeniden üretime 11 Mayıs’ta geçen Bentley’in normalleşme sürecini hızlandıran Çin’den gelen talebi ise güçleniyor. CEO Hallmark, Çin talebinin geçen yıla göre ikiye katlandığını söyleyerek “2019’un herhangi bir ayından daha fazla talep aldığımız haftalarımız oldu” dedi.