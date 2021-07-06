Samanyolu Haber /Dünya / Lüksemburg Başbakanı'nın durumu ağır /06 Temmuz 2021 19:19

Lüksemburg Başbakanı'nın durumu ağır

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kan değerlerinde oksijen seviyesinin düşük olması sebebiyle hastanede kalmaya devam eden Bettel hakkında Lüksemburg hükümeti bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Hafta sonunda semptomları geçmeyen başbakan önlem olarak hastaneye kaldırıldı. Başbakan o zamandan beri hastanede. Başbakanın sağlık durumu ağır fakat stabil. Doktorlar başbakanın 2-4 gün daha hastanede kalabileceğini söyledi” ifadesi kullanıldı.

Başbakanın yerine Ekonomi Bakanı Pierre Gramegna’nın vekil olarak görev aldığı belirtildi.Geçen ay AB Zirvesi’ne katılan 48 yaşındaki başbakan, Mayıs ayında AstraZeneca’nın ilk doz aşısını olmuş ve 1 Temmuz’da da ikinci dozu olacaktı.

Nüfusu 600.000 olan Lüksemburg’da 71.429 vaka tespit edilirken salgının başladığı günden beri 818 ölüm yaşandı.

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