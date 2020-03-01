Lüksemburg dünyada toplu taşımanın ücretsiz olduğu ilk ülke oldu





5minutes portalının aktardığına göre, toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getiren ilk ülke olarak kayıtlara geçen Lüksemburg’da birinci sınıf trenler bu uygulamanın dışında kalacak ve mevcut tarifeden ücretlendirilecek.





Portal, Lüksemburg hükümetinin uzun zamandır bu günü beklediğini ve bu konunun en önemli öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.





Portala göre, Lüksemburg’daki trafik sıkışıklığı hükümeti böyle bir karar almaya zorladı. Nüfusu 600 binden fazla olan Lüksemburg’a hergün çalışmak için araçlarıyla Almanya, Fransa ve Belçika’dan gelen insanlar nedeniyle trafik daha da sıkışıyor.





Uygulama, ülkedeki yoğun trafik sorunu nedeniyle böyle bir karar alan hükümete yıllık 41 milyon euroya mal olacak.