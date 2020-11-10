Samanyolu Haber /Gündem / Lütfi Elvan bakan olarak atandı AKP'nin sandalye sayısı azaldı /10 Kasım 2020 23:42

Lütfi Elvan bakan olarak atandı AKP'nin sandalye sayısı azaldı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekilleri bakan olamıyor. Bu nedenle halen AKP Mersin Milletvekili olan Elvan, milletvekilliğinden istifa edecek. Böylelikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamentodaki koltuk sayısı 289'a düştü.

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Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Elvan, bugün yemin ederek göreve başladı. Yeni sistem uyarınca Elvan'ın milletvekilliğinden istifa etmesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamentodaki koltuk sayısı 289'a düştü

İletişim Başkanlığı'ndan pazartesi akşamı yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa talebini kabul ettiği belirtilmişti.

Mersin milletvekili olan Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Elvan daha önce ulaştırma ve kalkınma bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Atama Resmi Gazete'nin 10 Kasım Salı tarihli sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekilleri bakan olamıyor.

Halen AKP Mersin Milletvekili olan Elvan, milletvekilliğinden istifa edecek.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milletvekilliğinden istifa etmişti.

Elvan'ın istifasıyla AKP'nin sandalye sayısı 289'a düşecek.

İşte Meclis'teki son sandalye dağılımı:

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