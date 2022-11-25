Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan İsveç ve Finlandiya'nın NATO onayını erteledi /25 Kasım 2022 12:18

Macaristan İsveç ve Finlandiya'nın NATO onayını erteledi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli meclis onayı konusunda Türkiye'nin Temmuz'u işaret etmesinin ardından Macaristan da konunun Şubat'tan önce meclis gündemine gelemeyeceğini açıkladı.

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DW'nin haberine göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri için gerekli meclis onayını gelecek yıla erteledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin kabulü için 30 üye ülke parlamentosunun onayı gerekiyor. Bu onayın henüz çıkmadığı iki ülke ise Türkiye ile Macaristan.

Orban, Slovakya'da katıldığı Vişegrad grubu toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'yı da konuyla ilgili bilgilendirdik. Macaristan iki ülkenin NATO'ya üyeliğini desteklemektedir. Konu, meclisin önümüzdeki yılki ilk oturumunda gündeme alınacak" diye konuştu. Macaristan parlamentosunun 2023'teki ilk oturumunun Şubat ayında yapılması planlanıyor.

"Yıl sonuna kadar" denmişti

Macaristan, daha önce de iki ülkenin NATO üyeliğini desteklediğini ve meclis oylamasının bu yılın sonuna kadar yapılacağını açıklamıştı. Ancak iktidar partisi konuyu meclis gündemine almadı. Orban'ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas bu ay başında yaptığı açıklamada meclisin NATO oylamasını gündeme alabilmesi için öncelikle Brüksel'in talep ettiği yolsuzlukla mücadele yasasını oylaması gerektiğini belirtmişti.

Macaristan'da muhalefet, Orban hükümetini İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ayak diremek ve AB'ye şantaj yapmakla suçluyor.

Macaristan ile AB arasında hukuk devletinden yolsuzlukla mücadeleye, Rusya ile ilişkilerden Ukrayna savaşına bir dizi konuda pürüzler bulunuyor.  Brüksel, yolsuzlukla mücadele konusundaki reform taleplerini karşılamadığı için Macaristan'a AB fonlarından milyarlarca euroluk kaynak akışını askıya almıştı. Kaynakların serbest bırakılması için Brüksel ile Budapeşte arasında pazarlıklar devam ediyor.
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