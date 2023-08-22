Macaristan, Türk Akımı üzerinden daha fazla Rus gazı almak istiyor

TR724'ün haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere, Macaristan’a gitmişti. Ziyaretin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.



Bilimsel Kalkınma İşbirliği Enstitüsü (MIRNAS) Genel Müdürü Arif Asalıoğlu, ziyarete ilişkin TR724’e konuştu. Şunları söyledi:



Erdoğan’ın Budapeşte ziyaretinde birebir görüşmelerde enerji üzerine projeler masaya yatırıldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda anlaşılan o ki, Macaristan’ın Türk Akımı üzerinden daha fazla Rus gazı almayı planladığı ortaya çıktı. Bunu Macar yetkililerin açıklamalarından anlıyoruz. Zaten daha öncesinde de Budapeşte Rus gazı almaya devam etme konusunda AB’den farklı düşündüğü açıklamalarını yapmıştı.



Macaristan tarafından yapılan açıklamada, Moskova ve Ankara arasında Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz dağıtım merkezi görüşmeleri henüz sonuçlanmadan, bu merkez üzerinden gaz alım miktarı artırılmak istendi.



Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna üzerinden Macaristan’ın satın aldığı Rus gazının, Türk Akımı boru hattı üzerinden yeniden yönlendirilebileceğini söyledi.



Ülkesinin yalnızca gaz alım kaynaklarını değil, aynı zamanda tedarik yollarını da zamanında çeşitlendirdiğine vurgu yapan Macar politikacı, “TürkAkım doğalgaz boru hattının olması çok önemli çünkü Macaristan’ın tedarik ettiği gazın kapasitesi 8,5 milyar metreküp ve uzun vadeli bir sözleşme kapsamında Rusya’dan gelen tüm gaz hacmini bu hat üzerinden tamamen kapsayabilir.” dedi.



Türk Akım doğalgaz boru hattı, Rus gazını Karadenizin altından Türkiye’ye oradan da güney Avrupa ve Balkan ülkelerine aktarıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus gazının Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’a ulaştırıldığı Türk Akımı’nın Avrupa için tek güvenilir gaz kaynağı olduğunu söylemişti.



1 Eylül 2022’de Macaristan, Gazprom ile günde 5,8 milyon metreküp gazın Sırbistan üzerinden Türk Akımı ile ülkeye akmaya başlayacağı bir anlaşma imzalamıştı.



Ayrıca Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerine Rusya’dan da bir davetli vardı. Tataristan yönetim başkanı Rustam Minnihanov. Rusya’yı ilgilendiren kısımlarım bilgi akışı Minnihanov üzerinden yapılmış olabilir.