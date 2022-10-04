Macron, giydiği boğazlı kazakla bakın ne mesaj vermek istemiş

Başbakan Borne: Ülke kış aylarına hazır

İktidarın tasarruf önerileri alay konusu oldu

Fransız basını, bakanlar kurulu üyelerinin enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron’un da katıldığı yorumunda bulundu.Macron son olarak, Elysee Sarayı'nda siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcileri bir araya getirmesi amacıyla yakın zamanda kurulan “Yeniden Tesis Ulusal Konseyi”nin internet sitesinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte olduğu gibi kravat gömlek yerine ceketinin altına boğazlı kazak giyerek makamında kameraya konuşması ülke basınına konu oldu.Macron, Elysee Sarayı'nda gün içindeki resmi kabullerinde de boğazlı kazağıyla yine kameraların karşısına çıktı.Fransız kanalı BFMTV'ye politika editörü Bruno Jeudy, Macron'un boğazlı kazağıyla "kışın elektrik kesintisi ve fiyatların artışı endişesi karşısında hükümetin enerji tasarrufu girişimine" destek mesajı verdiği değerlendirmesinde bulundu.RTL haber sitesi de, “Fransa kış aylarına hazırlanırken, Macron boğazlı kazak modası başlattı” başlığıyla gelişmeyi okuyucularına aktardı.Ülkede kış soğukları karşısında kalorifer sıcaklıklarını artırmak yerine kalın giyinme gibi enerji tasarrufu önerileri tartışılırken Başbakan Elisabeth Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de boğazlı kazak giyerek "kışlık elbise giyme" girişimi başlatmıştı.Bu arada Başbakanı Elisabeth Borne, Avrupa’da yaşanan gaz sıkıntısına rağmen ülkenin kış aylarına hazır olduğunu bildirdi.Borne, Meclis Genel Kurulu’nda Ukranya ile ilgili düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada vatandaşlara enerji tasarrufu yapmaları yolundaki çağrısını yineledi.Fransa'nın doğal gaz rezervlerinin neredeyse tamamını doldurduğunu ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatı yapan limanlardaki terminallerinin kapasitesini artırdığını kaydeden Başbakan, “"Ne olursa olsun bu kışa hazırız. Olacakları önceden tahmin edip gerekli önlemleri aldık.” dedi.Borne, “Cumhurbaşkanı Macron, bu yaz enerji tasarrufu planını açıkladı. Eğer herkes bu tedbirlere uyarsa, kış aylarını elektrik kesintisi riski olmadan atlatacağız." dedi.Muhalefet, hükümeti eleştirerek tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulması çağrısı yapmıştı.Bazı muhalif isimler de yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olduğu görüntüleri anımsatarak, tepki göstermişti.Bazı iktidar milletvekillerinin de Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik "kurutma makinesi yerine çamaşır askılığı, battaniye ile Meclise gelinmesi gibi tasarruf önerileri", ülkedeki siyasiler arasında alay konusu olmuştu.