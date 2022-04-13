Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan Le Pen'e ağır suçlama: Seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek /13 Nisan 2022 14:10

Macron'dan Le Pen'e ağır suçlama: Seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya "milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini" öne sürdü.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin Strazburg kentinde düzenlediği mitingde Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen’le ilgili konuştu. 

Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyleyen Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anımsattı.

Cumhuriyet'in haberine göre Macaristan'da olduğu gibi Le Pen'in git gide hukuka zarar verdiğini ifade eden Macron, imparatorluk rüyalarının da yeniden kurulduğunu dile getirerek, "Bu bugün Rusya'nın ve başkalarının rüyası. Bazıları Fransa için çözümün Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğuna inandırmak istiyor çünkü diğer Avrupalılarla mücadele etmek istiyor" dedi.

Sadece Avrupa ile barış için çalışılabileceğini ve Avrupa'nın kendilerini krizlerden ve savaştan koruduğunu öne süren Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösterdi. Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.

Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

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