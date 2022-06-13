Macron'un gergin seçimi

Resmi olmayan verilere göre Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakı yüzde 25 ile yüzde 26 arasında bir oy elde ediyor. Aşırı solcu Jean-Luc Melenchon liderliğindeki Nupes ittifakının da yine yüzde 26 civarında oy alacağı tahmin ediliyor.



Harris Enstitüsü'nün anketine göre, Macron ittifakı 577 sandalyeli mecliste 260 ile 300 aralığında sandalye çıkaracak. Nupes ittifakının ise 150 ila 208 arasında sandalyeye sahip olması bekleniyor.



Ipsos-Sopra Steria şirketlerinin yerel saatle 20.00’de verdiği sandık çıkışı anketleri de ilk turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli ulusal mecliste çoğunluğu kazanamayabileceğini gösteriyor.



Ipsos-Sopra Steria'nın sandık çıkışı anketine göre, Ensemble, ulusal meclise 255 ila 295 milletvekilli sokabiliyor.





Ifop-Fiducial şirketlerinin sandık çıkış anketlerine göre de Ensemble ittifakının mecliste elde edebileceği sandalye sayısı 275 ila 310 görünürken, Nupes’ın, 180 ila 210 sandalye elde etmesi öngörülüyor.



Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri mecliste temsil edecek toplam milletvekili sayısı 50 ila 80 olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) 20 ila 45 milletvekili çıkarabiliyor.



Bu arada ilk turda aşırı sağcı lider Marine Le Pen, milletvekili koltuğu için yarıştığı Pas-de-Calais vilayetinin 11. seçim bölgesinde yüksek oy oranı alarak ikinci tura kalmaya hak kazandı.



Macron'un seçim öncesi verdiği vaatlerini yerine getirebilmesi için genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu, yani 289 sandalyeyi elde etmesi gerekiyor.



Parlamento seçimlerinin ilk turunda sandığa gitmeyenlerin oranı yaklaşık yüzde 52 ile rekor kırdı.



Bu oran 2017'deki meclis seçimlerinin ilk turuna kıyasla daha yüksek. 2017 seçimleri ilk turunda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 51,3, 2012 yılında ise yüzde 42,78 olmuştu.



Bu yılki genel seçimlerde iki ittifak öne çıktı. Nisan ayındaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 3'üncü olan aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle, "tarihi adım" olarak nitelendirilen LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.



Fransa'da nisan ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ikinci sıradaki Marine Le Pen yarışmıştı. Seçimde Macron oyların yüzde 58,55'ini alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.