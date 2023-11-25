“Mahfuz Tatar cinayeti” dosyası yeniden açıldı, 13 kişi gözaltında

Katillerden biri “intihar etti”
Şırnaklı Tatar aşiretinin üyelerinden Mahfuz Tatar, 2016’da Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Filistin Caddesi’nde bir gece kulübünün önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Tatar’ı öldüren isimlerden Semih Arslan’ın, olaydan bir gün sonra 9. kattan düşmüş halde cesedi bulundu. Arslan’ın intihar ettiği öne sürüldü ancak öldürülüp öldürülmediği araştırılmadı. O dönem Arslan’ın, “Kaplan’ın adamları tarafından 9. kattaki evinin camından aşağı atıldığı” da öne sürüldü. Diğer isim Muhammet Kaplan ise cinayetten tutuklandı. Yargılama sonucu 15 yıl ceza alan Muhammet Kaplan, daha sonra serbest kaldı. Cinayetin Ayhan Bora Kaplan’ın talimatıyla işlendiği öne sürülse de Kaplan’ın ismi dosyada geçmedi.
“Ayhan Bora Kaplan’ın talimatıyla…”
İçişleri Bakanlığı’na Ali Yerlikaya’nın gelmesinin ardından Ayhan Bora Kaplan, “suç örgütü lideri” olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı. Tatar cinayeti dosyası da bu soruşturma kapsamında yeniden açıldı. T24’ün edindiği bilgiye göre, Ankara Başsavcılığı Tatar cinayetinin “Ayhan Bora Kaplan’ın talimatıyla örgüt suçu kapsamında işlendiği” gerekçesiyle 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu sabah saatlerinde evlerine baskın yapılan şüphelilerden 13’ü gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 ismin, “Kaplan örgütü” soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan isimler olduğu öğrenilirken, diğer 6 ismin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Kaplan da sorgulanacak
Öte yandan, Kaplan soruşturmasından tutuklu bulunan 4 ismin, Tatar cinayeti kapsamında sorgulanacağı öğrenildi. İfadesi alınacak isimler arasında Ayhan Bora Kaplan ve Muhammet Kaplan da yer alıyor. Soruşturma sonunda dava açılırsa Kaplan cinayetten de yargılanacak.