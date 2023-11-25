'Fatih Terim Fonu' sahtekarlığında ilginç gelişme!

















Türkiye'nin en ünlü teknik adamlarından Fatih Terim'in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Semih Kaya Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı geçiyor.Dosyayla ilgili yeni detayları köşesine taşıyan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Semih Kaya ve 11 kişi hakkında tefecilikten soruşturma yürütüldüğü iddiasını paylaştı.Saymaz, yazısında şunları kaydetti:"‘Fatih Terim Fonu' iddianamesinin son sayfasında, 'Bir kısım müşteki ve müşteki şüpheliler hakkında ayrıca yürütülen soruşturma dosyaları'ndan söz ediliyor.İddia o ki… Aralarında eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de olduğu 11 kişi hakkında tefecilikten soruşturma yürütülüyor.Erzan, ifadesinde 3.200.000 dolar aldığı Semih Kaya'ya 5.700.000 dolar ödediğini anlatarak, 'Buna rağmen yakamı kurtaramadım' diyor.Erzan: 'Kaya, ‘Bu parayı vermek zorundasın. Senden ne olursa olsun alacağım' dedi. Kaya'ya fazladan ödediğim parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Onlardan fon vaadiyle para alıp Kaya ve Özdemir'den kurtulmak için ikisine ödeme yaptım.'Kaya'nın kendisine zorla para sattığını iddia eden Erzan, şöyle devam ediyor: 'Fon vaadiyle Kaya'dan 300.000 dolar aldım. Sonradan aldığım 2.900.000 dolar faize ilişkindir. Kaya, bana zorla para satmıştır. Özdemir faiz parası olduğunu bilerek, işe girmiştir. Özdemir'e defalarca böyle bir fon olmadığını söylememe rağmen ‘Ne yaparsan yap, parayı bana öde. Gelecek planlarımı yaptım. Semih futbolu bıraktı. Bu parayı sende bırakmayız' dedi.'Kaya'nın zorla aldığı faizle Bodrum'da villa satın aldığını ileri sürüyor. Villa için tehditle 3.150.000 dolar verdiğini savunuyor.Erzan: 'Semih'ten aldığım 300.000 doları ödedim. Sonraki 3.200.000 doları da ödedim. Ana paraya ilişkin alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca kez evime gelerek, tehdit ederek zorla para aldı. Bodrum'daki villayı bu parayla aldı. Özdemir, benden elde ettiği paralarla villaya 500.000 dolar ödedi. Abisi Fazıl lüks araba aldı. Semih benden aldığı paralarla araç aldı. Özdemir'in ofisine 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıyordum. Yakamı kurtarmak istiyordum ancak beni dinlemediler.'"