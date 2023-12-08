Mahkeme kararını açıkladı: Berat’a damat demek suç değil

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, kendisine yönelik “Damat” ve “Utanmadan” ifadelerini kullanan eski Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ile açtığı davayı kaybetti. Hakaret davasında mahkeme, Av. Dizdar’ın beraatına karar verdi.





Halktv’nin haberine göre İstanbul Barosu’na üye Avukat Ali Rıza Dizdar’ın hâkim karşısına çıkmasına neden olan açıklaması 15 Şubat 2020’deki Beşiktaş-Göztepe maçına ilişkindi. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş’ın, kural hatası nedeniyle 2-1 kaybedilen maçın tekrar edilmesi talebini reddetmişti. Ret kararı sonrası açıklama yapan Av. Dizdar, bu kararda dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açık etkisinin olduğunu ifade etmişti.





Av. Dizdar “…Açık açık söylüyorum, bildiğim için söylüyorum. İsim de açıklayabilirim. Maç olduğu yerden devam edecekti. Ama siyasi erk, yani damat bunu engelledi. Ve damat, Sörloth’un cezasını da utanmadan 1 maça düşürttürdü. Yani bunun anlamı, Sörloth, Beşiktaş maçına çıksın diye yapılıyor. Bunlar artık görülüyor” ifadelerini kullanmıştı.





Av. Dizdar’ın haberlere de yansıyan bu açıklaması üzerine Berat Albayrak, 4 Mart 2020’da şikâyetçi oldu. Dizdar hakkında soruşturma izni talep edildi. Çıkan izin sonrası Av. Dizdar hakkında ‘Kamu görevlisine, görevinden dolayı alenen hakaret’ iddiası ile dava açıldı.





2 yıla kadar hapsi istenen Dizdar ise savunmasında “Benim mevcut konuşmamda herhangi bir hakaret yok. Basında ‘damat müdahale etti’ cümleleri geçiyordu. Ben de konuşmamda sadece ‘damat’ dedim. Ben konuşmamda müştekinin ismini vermedim. Herhangi bir kişiyi hedef almadım” ifadelerini kullandı.





Yargılamasına bu yılın başında İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanan davada karar dün çıktı. Duruşma savcısı, verdiği mütalaada Av. Dizdar hakkında ‘beraat’ talebinde bulundu. Mahkeme de Dizdar’ın beraatına karar verdi.





Karara ilişkin konuşan Ali Rıza Dizdar’ın avukatı Ayhan Sağıroğlu “Bu dava bize, ‘damat’ demenin bile suç olduğunu gösterdi. Üç yıl önce soruşturması başlatıldı. Kaldı ki, toplumumuzda ‘damat’ ifadesi hiç de hakaretamiz bir anlam taşımaz. Neyse ki, duruşma savcısı da mahkeme de burada bir ‘suç’ olmadığına karar verdi ve beraat kararı çıktı” ifadelerini kullandı.