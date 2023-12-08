Sağlık artık parayla: Vatandaşın cepten harcaması yüzde 98,8 arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık harcamalarındaki payı gerilerken vatandaşın cebinden çıkan para ikiye katlandı. Vatandaşların cepten yaptığı sağlık harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 98,8 artarak 112 milyar 18 milyon TL’ye ulaştı.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2022 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre toplam sağlık harcaması, bir önceki yıla göre yüzde 71,5 artarak 606 milyar 835 milyon TL’ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 65,4 artışla 463 milyar 516 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 94,4’lük bir artış oranı ile 143 milyar 319 milyon TL olarak tahmin edildi.





Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2022 yılında da değişmedi.Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2022 yılında yüzde 50,3 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 21,7 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,6 ile ayakta bakım sunanlar izledi.





Birgün gazetesinin haberine göre, kişi başına sağlık harcaması, bir önceki yıl 4 bin 206 TL iken geçen yıl yüzde 69,8 artarak 7 bin 141 TL’ye yükseldi. SGK’nin sağlık harcamaları içindeki payı 2021 yılında bu oran yüzde 47.2’ye, yüzde 44,2’ye geriledi.Bold’un edindiği bilgiye göre ise devlet hastanelerinde göz ameliyatı yapılmazken SSK ve Bağ-Kurlu hastalar üniversite hastanelerinde katarakt için 10 bin lira’nın üzerinde fark ödemek zorunda kalıyor.Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 76,4, özel sektör sağlık harcamasının oranı yüzde 23,6 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 44,2, merkezi devlet yüzde 31,6, hanehalkları yüzde 18,5, sigorta şirketleri yüzde 2,7, hanehalklarına hizmet eden kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,6 düzeyinde bir paya sahip oldu.Cari sağlık harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 68,0 artarak 555 milyar 944 milyon TL’ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 121,1 artarak 50 milyar 891 milyon TL’ye ulaştı.Kişi başına sağlık harcaması, bir önceki yıl 4 bin 206 TL iken geçen yıl yüzde 69,8 artarak 7 bin 141 TL’ye yükseldi. Toplam sağlık harcaması, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4’ünü oluşturdu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı bir önceki yıl yüzde 4,6 iken geçen yıl yüzde 3,7 olarak hesaplandı. Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 98,8 artarak 112 milyar 18 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı da yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.