Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 'Beşli çete' yasağını kaldırdı /12 Mayıs 2022 16:49

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 'Beşli çete' yasağını kaldırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen 'Beşli Çete' hakkındaki konuşmama tedbiri kaldırıldı.

SHABER3.COM

Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen 'Beşli Çete' hakkındaki konuşmama tedbirini sonlandırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Avukatı Celal Çelik, sosyal medyada paylaşımda bulunarak "Genel Başkanımız @kilicdarogluk tarafından, Erdoğan'a yöneltilen '5'li Çetenin Hamisi' eleştirisi özelinde (sözde) hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı! O hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı!" dedi.
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