Mahkemeden Apple Watch ile ilgili yeni karar

ABD’de temyiz mahkemesi, Apple’ın bazı akıllı saat modellerinin satışı ve ithalatının tıbbi teknoloji firması Masimo’yla patent anlaşmazlığı nedeniyle yasaklanmasının askıya alınmasına karar verdi. Teknoloji devi Apple temyiz mahkemesinin aldığı bu kararla bir zafer kazanmış oldu.
Apple, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği yönündeki kararını temyiz ettikten sonra ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nden kararı durdurmasını isteyen acil bir talepte bulunmuştu.
Masimo mahkemenin kararı hakkında yorum yapmayı reddederken, Apple konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Uzmanlar, nihai bir kararın her iki şirkete de milyonlarca dolara mal olabileceğini ya da Apple'ın tarafları anlaşmaya varmaya zorlayabileceğini kaydediyor. Ancak uzmanlar, Apple'ın alacağı herhangi bir mali zararın, davanın yarattığı kötü reklama kıyasla önemsiz olduğunu belirtiyor.
Masimo hisseleri kararın ardından neredeyse yüzde 4 düşerken, Apple hisseleri büyük ölçüde yatay seyretti.
Satış neden yasaklanmıştı?
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), kandaki oksijen seviyelerini okuma teknolojisine sahip Apple Watch'ların ithalatını ve satışını yasakladı.
Apple, 2020 yılında Series 6 modelinden başlayarak akıllı saatlerine kandaki oksijen oranını ölçme özelliği eklemişti.
Masimo, Apple'ı, çalışanlarını işe almak, kan gazı ölçme teknolojisini çalmak ve bu teknolojiyi Apple Watch'lara dahil etmekle suçladı. Apple, Masimo'nun yasal işlemlerini kendi rakip akıllı saati için bir "yol açma manevrası" olarak nitelendirerek karşı dava açtı.
Çarşamba günü dört paragraflık bir kararla temyiz mahkemesi smzkonusu yasakla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığını ve bu sırada Apple'ın satış yasağının daha uzun süreli askıya alınması talebini değerlendireceğini belirtti. Mahkeme ITC'ye de Apple'ın talebine yanıt vermesi için 10 Ocak'a kadar süre verdi.
Çarşamba günü temyiz mahkemesinin verdiği kararın ardından Apple, ITC kararıyla geçen hafta satışlarını durdurduğu Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerini şimdilik ABD'de satabilecek. Saatler Amazon, Best Buy, Costco ve Walmart gibi diğer perakendecilerde satılmaya devam etmişti.
Yasak, kan gazı ölçeri olmayan daha ucuz Apple Watch SE modeliniyse etkilemedi. Daha önce satılan akıllı saatler de yasaktan etkilenmedi.