Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Engin ve Dilan Polat'a bir suçtan tahliye kararı /25 Haziran 2024 13:52

Mahkemeden Engin ve Dilan Polat'a bir suçtan tahliye kararı

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin ve Dilan Polat çifti, sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıktı... Davada Engin ve Dilan Polat çiftine beraat kararı verildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat çifti ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, duruşma salonunda sinir krizi geçirdi...

DİLAN POLAT SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Duruşma başlamak üzereyken, Banu Parlak ve Dilan Polat gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladılar...

Dilan Polat yere düşerek "Allah’ım, hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar" diyerek ağladı. Fenalık geçiren Dilan Polat, duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. Banu Parlak ise "Dilan, buradayım, bak" diyerek ağladı.

POLAT ÇİFTİNE TAHLİYE

Parlak'ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tahliye edilmesine karar verildi.
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