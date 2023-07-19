Mahkemeden Mehmet Cengiz’e kötü haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Beşli Çete” ifadesi nedeniyle Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz tarafından 250 bin TL'lik tazminat istemiyle açılan tazminat davasında karar çıktı.





Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Mehmet Cengiz ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı.





Dava dilekçesine karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, “Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ‘5’li Çete, beşli, beşliler' tanımlamaları hiçbir şekilde hakaret kapsamlı görülemez. Kaldı ki sayın vekil edenin dava konusu açıklamaları bütün olarak irdelendiğinde; halk yoksullaşırken belirli şirketlere kamudan ‘ballı' ihaleler verilerek şirketlerin mal varlıklarının artırılması, bu şirketlere usulsüzce vergi indirimleri ve muafiyetleri uygulanması, hukuka aykırı gerçekleştirilen ihaleler sonucunda kamunun zarara uğratılması olgularının eleştirildiği net bir şekilde anlaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.





Söz verilen davacı Mehmet Cengiz'in avukatı davanın kabulüne karar verilmesini istedi.





‘KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİLERİNİ DİLE GETİRMİŞTİR'





Davanın reddine karar verilmesini talep eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise, “Davacının temsilcisi olduğu şirket dünya bankası tarafından kamudan en çok ihale alan şirketler arasında gösterilmiştir. Farklı kuruluşlar tarafından da davacının temsilcisi olduğu şirketin kamudan en çok ihale alan şirketler arasında olduğu ifade edilmiştir. Bu somut olgular çerçevesinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştiler dile getirilmiştir. Eleştirilerin diğer sebebi de mevcut iktidar döneminde kamudan onlarca ihale alan şirketin hazine garantileri, vergi istisnalarından çokça yararlandığı kamuoyunda bilinmektedir. Tüm bunlar eleştiri konusu yapılmış olup dava konusu konuşma ifade özgürlüğü kapsamında kalıp, davacı kamu tarafından tanınan birisidir”dedi.





DAVA REDDEDİLDİ





Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın reddine hükmetti.





‘ELEŞTİRİNİN HAKLI DAYANAKLARINI ORTAYA KOYDUK'





Kemal Kılıçadroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun; “Beşli Çete” eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından (250.000 ? istemli) açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık. İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.