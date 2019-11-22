Mahkemeden 'Melih Gökçek'e şok : 'Mal varlığı' araştırılacak

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in mal varlığı mahkeme kararıyla araştırılacak.





Gökçek'in, eski vekil ve Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş hakkında açtığı davanın bugün görülen duruşmasında ilginç bir gelişme yaşandı.





Gökçek'in katılmadığı davada, mahkeme Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesi yönünde karar aldı.





Gürcan Dağdaş, "İ.Melih Gökçek'in şahsıma açmış olduğu hakaret davasının ilk duruşması yapıldı. İ.Melih duruşmaya katılmadı! Hakim talebim üzerine; İ.Melih'in mal varlığının araştırılması için tapuya ve bankalara yazı yazılmasına ve mal beyanlarının incelenmesine karar verdi!" ifadesini kullandı.





Mahkeme Gökçek'in tüm yakınlarının da mal varlığının araştırılmasına hükmetti.