Mahsun Kırmızıgül’den 16 yıl sonra yeni albüm: Yakın ışıkları, gerçekleri görmeyen var

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Mahsun Kırmızıgül’ün albümünün yaylı kayıtları Prag’da yapıldı. Prag Senfoni Orkestrası ve İstanbul Strings Orkestrası’nın çaldığı albümde 5 ayrı aranjör çalıştı. Albümün ses kayıtları ise 6 ayrı stüdyoda gerçekleşti. Yeni çıkacak olan albümünde Türk müziğinin yanı sıra Pop, Anadolu Rock, Trap, Ragatoon, Elektronik Dans, Halk Müziği ve Arabesk gibi müzik türlerine yer veren sanatçı, farklı müzik türleriyle yaptığı bu deneysel çalışmaları ile müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekti.





Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı muhalif çıkışlarla da kendinden söz ettiren sanatçının 'Yakın Işıkları' isimli şarkısının sözleri ise şu şekilde:











YAKIN IŞIKLARI





Kula kulluk edenler var zalimlere baş eğen var

Yakın ışıkları dostlar gerçekleri görmeyen var





Dünya denen bu yerde vicdan kaybolmuş gitmiş

İnsanlığı arama insanlık çoktan bitmiş

Kıyametler kopuyor zavallı yüreklerde

Ne gören var ne duyan herkes kendi derdinde





Boşa değil isyanım neler gördü bu gözler

Başını eğme dik tut bu günler elbet geçer





Kula kulluk edenler var zalimlere baş eğen var

Yakın ışıkları dostlar gerçekleri görmeyen var

Kula kulluk edenler var zalimlere baş eğen var

Yakın ışıkları dostlar gerçekleri görmeyen var





Düzeni bozuk dünya her günün dünden beter

Zalimlerin elinden artık döndüğün yeter

İçindeki ateşi hangi deniz söndürür

Beni zalimler değil bu suskunluk öldürür