Malatya yeni bir depremle sarsıldı

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA





Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ciddi şekilde etkilenen Malatya'da yer hareketliliği sürüyor.Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Malatya Doğanşehir olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin büyüklüğü 4.4 olarak bildirilirken, derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.Sarsıntı saat 10:55 sularında kaydedildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili olarak X(eski adıyla Twitter) hesabından, "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.