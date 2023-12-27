Samanyolu Haber /Gündem / Malatya yeni bir depremle sarsıldı /27 Aralık 2023 11:20

Malatya yeni bir depremle sarsıldı

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ciddi şekilde etkilenen Malatya'da yer hareketliliği sürüyor.

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Malatya Doğanşehir olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin büyüklüğü 4.4 olarak bildirilirken, derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı saat 10:55 sularında kaydedildi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili olarak X(eski adıyla Twitter) hesabından, "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Malatya yeni bir depremle sarsıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:26:08