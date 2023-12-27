'İsrail'in Gazze saldırılarında son 24 saatte en az 241 kişi öldü'

Bakanlığın verilerine göre, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıların ardından, 11 haftada İsrail'in saldırılarında yaşamlarını kaybedenlerin sayısı 20 bin 915'e yükseldi.



Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, halkına karşı “ağır bir suç” işlendiğini söyledi. Abbas, Gazze Şeridi’nde yaşananları "faciadan fazlası" olarak nitelendirdi ve tanık olduklarının Filistin tarihinde eşi olmadığını belirtti.



Ramallah’ta bir Mısır kanalına konuşan Abbas, bölgenin “tanınmaz” hale geldiğini, Batı Şeria’nın da “her an patlamaya hazır” olduğunu vurguladı.



Savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir televizyon kanalına konuşan Filistin lideri, Amerika Birleşik Devletleri’ni de, savaşın sürmesine katkıda bulunmakla suçladı.



İsrail ordusu ise Gazze'de Salı günü düzenlenen saldırılarda 100’den fazla noktanın vurulduğunu duyurdu.



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, düzenlediği basın toplantısında, savaşın daha aylar süreceğini söyledi. Korgeneral Halevi, “Terörist bir örgütü ortadan kaldırmanın kestirme yolu yok. Kararlı ve inatçı olmak dışında bir yol, bir sihirli formül bulunmuyor” dedi.



Halevi ayrıca İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Hamas taburlarını dağıtma hedefini gerçekleştirmeye yakın olduğunu da söyledi.



Bölgedeki gazeteciler ise toplu mezar görüntülerini kayda alıyor.



Kimliği belirlenemeyen 80 Filistinli, bölgenin güneyindeki Refah’ta bir toplu mezara yan yana gömüldü.