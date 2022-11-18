‘Mandalinev' vurgununda Ticaret Bakanlığı detayı

haberine göre, 7 Ekim 2022 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak Ankara merkezli kurulan ve Çağatay Emre B. isimli şahsın üzerine kayıtlı 'Star Gold Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye Perakende Ticaret Limited Şirketi'ne bağlı 'Mandalinev' adlı e-ticaret sitesi binlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu. Gerçek Gündem'den Ökkeş Taşkın'ıngöre, 7 Ekim 2022 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak Ankara merkezli kurulan ve Çağatay Emre B. isimli şahsın üzerine kayıtlı 'Star Gold Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye Perakende Ticaret Limited Şirketi'ne bağlı 'Mandalinev' adlı e-ticaret sitesi binlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu.

TİCARET BAKANLIĞI DETAYI





YANDAŞ MEDYA DA REKLAMINI YAPTI





750 TL sermaye ile kurulan online alışveriş sitesi 'Mandalinev', parasını aldığı halde çok sayıda müşterisine ürünlerini göndermedi.Şikayetçilerin sayısının hızla artmasının ardından site kapatıldı, şirket sahibi kayıplara karıştı.Milyonluk vurgunun ardından çok sayıda kişi suç duyurusunda bulunurken, 'Mandalinev' adlı e-ticaret sitesinin Ticaret Bakanlığı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olduğu ortaya çıktı.e-ticaret sitesi ‘Mandalinev’de milyonluk vurgun: Binlerce mağdur var!e-ticaret sitesi ‘Mandalinev’de milyonluk vurgun: Binlerce mağdur var!Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından duyurulan ETBİS'le, kayıt dışılığın önüne geçileceği ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilerek, e-ticaret hacminin artırılacağı belirtilmişti.2017 tarihi itibarıyla hizmete açılan ETBİS'e, elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların, faaliyete başlamadan önce e-Devlet kapısı üzerinden kayıt olması ve bildirimde bulunması gerekmektedir.Öte yandan vurgun sitesinin reklamını AKP’ye yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesi başta olmak üzere birçok haber sitesi yaptı.Takvim’in tanıtım haberinde site hakkında, "e-ticaret sektöründe ilham veren yeniliklerin markası" diye söz edilirken, çıkan dolandırıcılık haberlerinin ardından reklam yayından kaldırıldı.