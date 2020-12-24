Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş vatandaşlardan özür diledi: İşte o tweet /24 Aralık 2020 19:15

Mansur Yavaş vatandaşlardan özür diledi: İşte o tweet

Ankara'da gün içinde etkili olan kar yağışı sonrasında kentin bazı noktalarında sorunlar yaşandığı bildirilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise söz konusu durumla ilgili olarak vatandaşlardan özür diledi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı yönünde bilgi aldığını ifade ederek, "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı yönünde bilgi aldığını ifade ederek, "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler buzlanma nedeniyle yollarda zor anlar yaşadı.

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