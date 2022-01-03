Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'tan Ankaralılara doğalgaz faturası yardımı /03 Ocak 2022 22:37

Yavaş'tan Ankaralılara doğalgaz faturası yardımı

Artan doğalgaz faturalarının ödenmesinde Ankaralılara destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin konuyla ilgili ikinci ödemelerinin tamamlanacağı belirtildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 600 milyon TL'lik ‘Kara Kış Destek Paketi’nde ilk doğal gaz ödemelerinde vatandaşa destek vermeye başlamış, 4 ay boyunca her ayın 16'sında Başkent Kartlara doğal gaz ödemesi yapacağını duyurmuştu.

186 bin 209 ailenin Başkent Kartlarına 4 ayda toplam 2 bin 150'şer TL'den 400 milyon 349 bin 350 TL doğalgaz desteğinin 500 TL'lik ilk ödemesini 16 Kasım'da yapılmıştı.

ÖDEMELER TAMAMLANIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci ödeme desteğinin bugün tamamlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamasında Yavaş, “Türkiye'de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192.080 ailemizin Başkent Kart'larına yapacağımız toplam 400.349.350 TL'lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500'er TL'lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler ” dedi.

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