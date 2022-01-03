Yavaş'tan Ankaralılara doğalgaz faturası yardımı

ÖDEMELER TAMAMLANIYOR





Konuyla ilgili açıklamasında Yavaş, “Türkiye'de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192.080 ailemizin Başkent Kart'larına yapacağımız toplam 400.349.350 TL'lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500'er TL'lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler ” dedi.







Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 600 milyon TL'lik ‘Kara Kış Destek Paketi’nde ilk doğal gaz ödemelerinde vatandaşa destek vermeye başlamış, 4 ay boyunca her ayın 16'sında Başkent Kartlara doğal gaz ödemesi yapacağını duyurmuştu.186 bin 209 ailenin Başkent Kartlarına 4 ayda toplam 2 bin 150'şer TL'den 400 milyon 349 bin 350 TL doğalgaz desteğinin 500 TL'lik ilk ödemesini 16 Kasım'da yapılmıştı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci ödeme desteğinin bugün tamamlanacağını duyurdu.