Samanyolu Haber /Gündem / Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü /21 Ağustos 2022 01:33

Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü

Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Kaza saat 17.00 sıralarında Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonun yanında meydana geldi.

Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 20 kişi hayatını kaybederken 31 kişide yaralandı. 

İlk belirlemelere göre freni boşaldığı belirtilen gübre yüklü TIR'ın 2 araca çarparak devrildiği kazanın ardından yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına bir süre sonra gübre yüklü başka bir TIR daldı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi yaşamını kaybetti. 

Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Kaza saat 17.00 sıralarında Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonun yanında meydana geldi. 

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü bir TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti. 
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