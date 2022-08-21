Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Rusya'nın Batı yaptırımlarını Türkiye üzerinden delmeye çalışıyor diye uyardı /21 Ağustos 2022 01:23

ABD, Rusya'nın Batı yaptırımlarını Türkiye üzerinden delmeye çalışıyor diye uyardı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun, Rusya'ya yapılan yaptırımlar konusunda Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısını uyardı.

ABD, Rusya'nın Batı yaptırımlarını Türkiye üzerinden delmeye çalışıyor diye uyardı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun, Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'a, "Rus kurum ve kişilerin, Ukrayna işgali nedeniyle getirilen Batı yaptırımlarını aşmak için Türkiye'yi kullanmaya çalıştıkları" konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakan yardımcısının bir telefon görüşmesi yaptığı ve ikilinin Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması ve yürürlüğe konmasına yönelik devam eden çabaları ele aldıkları belirtildi.

Türkiye, hava sahasını Rusya'ya kapatmadı ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını uygulamadı. Rus yaptırımları metal sektörünü Türkiye'ye yöneltti, ihracat yüzde 33 arttı. Ayrıca Batılı kaynaklarda, Rus oligarkların mal varlıklarını Türkiye'ye taşımaya başladı. 
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