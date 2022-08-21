Trabzonspor Antalyaspor'a farklı yenildi: 5-2

Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 yenildi.





Antalyaspor, 14. dakikada Fernando ve 40. dakikada Haji Wright'ın penaltıdan attığı gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti. Trabzonspor bu golleri yeni transferi Enis Bardhi'nin 45+5 ve 73. dakikalarda attığı gollerle karşılık verdi. Karşılaşmada skoru belirleyen isim sonradan oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar oldu. Bayrakdar, 81 ve 90+. dakikalarda attığı gollerle durumu 4-2'ye getirdi. 90+7'de skoru Haji Wright maçın skoru olan 5-2 olarak belirledi.





Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 6'a yükseltti. Bu sezon ilk kez kayıp yaşayan Trabzonspor da 6 puanda kaldı.





Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında 1-0 yendiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Visca'nın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik kadroda yer bulamadı.





Karşılaşmadaki ilk gol Antalyaspor'dan geldi. Orta sahada Doğucan'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Fernando ceza sahası dışında topla buluştu. Brezilyalı futbolcu, şık bir vuruş yaparak Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Antalyaspor, karşılaşmanın 39. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada Haji Wright, Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Wright, skoru 2-0'a getirdi.





Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'dan sonra hemen oyuna müdahale etti. Deneyimli teknik direktör, Bakasetas ve Doğucan'ı kenara aldı. Abdülkadir ve Bardhi oyuna girdi. Trabzonspor, devre bitmeden skoru 2-1 yaptı. Djaniny kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda kaleci Boffin topu kurtardı. Devam eden pozisyonda Cornelius'un pasıyla topla buluşan Enis Bardhi'nin vuruşu ağlara gitti. Kosovalı futbolcu, Süper Lig'deki ilk isabetli şutunda ağları buldu. Avcı, devre arasında bir değişiklik daha yaptı. Bordo-mavililerde yeni transfer Marc Bartra, Vitor Hugo'nun yerine oyuna girdi.









GÖKDENİZ'DEN İKİ GOL







Trabzonspor'da Enis Bardhi, bu kez ceza sahası dışından fileleri havalandırdı. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan 27 yaşındaki futbolcu, şutuyla maça denge getirdi. 81. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Wright'ın vuruşu savunmadan sekti ve Gökdeniz'in önünde kaldı. Genç futbolcu, boş pozisyonda hata yapmadı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Gökdeniz, 90+6. dakikada bir gol daha attı ve durumu 4-2'ye taşıdı. Haji Wright ise skoru 5-2 yaptı.





Antalyaspor, karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.







