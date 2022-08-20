Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Ünal yüzde 52 oy aldığı memlektinde protesto edildi /20 Ağustos 2022 20:32

AKP'li Ünal yüzde 52 oy aldığı memlektinde protesto edildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir grup işçi ve vatandaş Mahir Ünal’ı "Biz insanca yaşamak istiyoruz. Evimize ekmek götürmek istiyoruz. Bir an önce bizim mağduriyetimizi giderin’’ sözleriyle protesto etti.

SHABER3.COM

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal başta olmak üzere AKP Elbistan ilçe Başkanı Ahmet Traş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker Elbistan'da protesto edildi.

Ç. Holding’te çalışan bir grup işçi ise Mahir Ünal’ı "Biz insanca yaşamak istiyoruz. Evimize ekmek götürmek istiyoruz. Bir an önce bizim mağduriyetimizi giderin’’ sözleriyle protesto etti

Kanalmaraş'ta yer alan habere göre; ziyaret sırasında muhtarların istek ve taleplerini ilettiği Ünal "Devletin bakanı burada. Siz bu üslupla bu makama bunları söyleyemezsiniz" yanıtını verdi. 

Daha sonra bireysel olarak vatandaşların söz alarak Ekinözü ilçesi ile ilgili şikayetlerini ‘’Ekinözü belediye başkanının Ekinözü’ne bakmadığını, suyu getirmediğini, içme suyu içemediklerini’’ ifadeleriyle dile getirmeleri üzerine ortman gerildi.

Protokolde oturan Ekinözü belediye başkanı Bilal Eker'in, ‘’siz kimsiniz ..n’’ ifadesinde bulunduğu iddia edildi.

Bilal Eker’in vatandaşlara yönelik sert üslup kullandığını gören Mahir Ünal, ‘’Burası Ekinözü’nün çekişme meydanı değil. Kimse bu üslupla benim yanımda böyle konuşamaz’’ ifadelerini kullandı. Bunun üzerine bir çok vatandaş Bilal Eker'i "Bize nasıl böyle kaba cümle kullanabilir?’" diye Mahir Ünal’a şikâyet etti.

BİLAL EKER TARTAKLANMAYA ÇALIŞILDI

Bilal Eker’in, AKP İl Başkanı Fırat Görgel’e de tepkide bulunduğu öne sürülürken, bir grubun Bilal Eker’i tartaklamaya yeltendiği iddia edildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Ünal yüzde 52 oy aldığı memlektinde protesto edildi Sonraki Haber >>

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:45:12