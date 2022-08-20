AKP'li Ünal yüzde 52 oy aldığı memlektinde protesto edildi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal başta olmak üzere AKP Elbistan ilçe Başkanı Ahmet Traş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker Elbistan'da protesto edildi.







Ç. Holding’te çalışan bir grup işçi ise Mahir Ünal’ı "Biz insanca yaşamak istiyoruz. Evimize ekmek götürmek istiyoruz. Bir an önce bizim mağduriyetimizi giderin’’ sözleriyle protesto etti







Kanalmaraş'ta yer alan habere göre; ziyaret sırasında muhtarların istek ve taleplerini ilettiği Ünal "Devletin bakanı burada. Siz bu üslupla bu makama bunları söyleyemezsiniz" yanıtını verdi.





Daha sonra bireysel olarak vatandaşların söz alarak Ekinözü ilçesi ile ilgili şikayetlerini ‘’Ekinözü belediye başkanının Ekinözü’ne bakmadığını, suyu getirmediğini, içme suyu içemediklerini’’ ifadeleriyle dile getirmeleri üzerine ortman gerildi.





Protokolde oturan Ekinözü belediye başkanı Bilal Eker'in, ‘’siz kimsiniz ..n’’ ifadesinde bulunduğu iddia edildi.





Bilal Eker’in vatandaşlara yönelik sert üslup kullandığını gören Mahir Ünal, ‘’Burası Ekinözü’nün çekişme meydanı değil. Kimse bu üslupla benim yanımda böyle konuşamaz’’ ifadelerini kullandı. Bunun üzerine bir çok vatandaş Bilal Eker'i "Bize nasıl böyle kaba cümle kullanabilir?’" diye Mahir Ünal’a şikâyet etti.





BİLAL EKER TARTAKLANMAYA ÇALIŞILDI







Bilal Eker’in, AKP İl Başkanı Fırat Görgel’e de tepkide bulunduğu öne sürülürken, bir grubun Bilal Eker’i tartaklamaya yeltendiği iddia edildi.







