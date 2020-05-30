Samanyolu Haber /Gündem / Mardin'de mağarada toplu mezar bulundu /30 Mayıs 2020 16:26

Mardin'de mağarada toplu mezar bulundu

Mardin Dargeçit'te, babası 1993'te gözaltında kaybedilen İrfan Yakut, Gülbiş Mezrası'ndaki bir mağarada toplu mezar buldu. Savcılık incelemesinde mağaradan 40 kafatası çıktı. İHD Mardin Şube Başkanı Fevzi Adsız, kemiklerin Dargeçit JİTEM davası kapsamında kaybedilen kişilere ait olabileceğini söyledi.

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Mardin Dargeçit’e bağlı Akyol Kırsal Mahallesi’ne bağlı Gulbiş Mezrasındaki bir mağarada toplu mezar bulundu. Kemikleri bulan mahalle sakinlerinden İrfan Yakut, Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Yapılan incelemede mağarada 40 kişiye ait kafatası ve kemikler olduğu tespit edildi. Bölgeye girişler jandarma kontrolüne alınırken, kimsenin geçişine izin verilmedi. Kemiklere dair savcılık başvurusu yapan İrfan Yakut, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şube avukatları ile olay yerine geldi. Ancak savcılık bölgeye sadece Yakut’un girmesine izin verdi ve gizlilik kararı aldı.

İncelemeyi takip eden Yakut, babası Yahya Yakut’un 1993 yılında kaybedildiğini söyledi. Daha önce de bölgede gezdiklerini ancak kemikleri görmediklerini anlatan Yakut, 28 Mayıs günü bölgede yine gezerken, mağaranın önünde kemikleri fark ettiğini anlattı. Mağarada arasında babasına ait kemikler olabileceğini düşünerek hareket ettiğini söyleyen Yakut, “Savcılığa başvurdum. Şimdi kemikleri aldılar, DNA için gönderecekler. İnceleme sırasında 40 kafatası bulundu. Kazarak çıkardılar. Umut ediyoruz ki bizim olmasa da başkalarının kemikleri olması. Her ne olursa olsun böyle bir şeyin gün yüzüne çıkması herkes için iyi olacak” diye konuştu.

İHD: 90’LI YILLARA AİT OLABİLİR

Alana girmesi engellenen İHD Mardin Şube Başkanı Fevzi Adsız ise, kemiklerin 90’lı yıllarda faili meçhul cinayete kurban giden ve kaybedilenlere ait olduğu düşüncesinde olduklarını ifade etti. Toplanan kemiklerin Adıyaman’da devam eden Dargeçit JİTEM Davası kapsamında kaybedilen kişilere ait kemikler olabileceğini söyleyen Adsız, “Daha önce 7 kişinin cenazesine ulaşılmıştı, 3 kişinin cenazesine ulaşılamamıştı. Kaybedilenlere ait olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Adsız, DNA işlemleri sonucunda eşleşme olması durumunda dosyaların birleştirilmesini isteyeceklerini söyledi. 
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