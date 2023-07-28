Mark Zuckerberg, servetini yedi ayda iki katına çıkardı

Meta CEO’su Mark Zuckerberg son günlerde Elon Musk ile rekabeti ve Twitter’a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads ile gündeme gelirken şimdi de serveti ile dikkat çekiyor.





WhatsApp, Facebook, Instagram ve Threads’in ana şirketi Meta, hisselerini artırdıktan sonra Mark Zuckerberg de servetini iki katına çıkardı. Şirketin bu başarısının arkasında ise Threads’in başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle birlikte reklam gelirindeki ve yatırımcıda bıraktığı olumlu izlenim görülüyor.





Meta CEO’su, sıkıntılı geçen 2022’nin ardından bu yıl toplam servetini ikiye katlamayı başardı. Zuckerberg’in servetinin büyük bir kısmı bu hisselere bağlı ve 2004 yılında kurduğu şirketin yüzde 13’ünden biraz fazlasına sahip.





Bloomberg Milyarder Endeksi’ne göre Meta hissesi 2022’de yüzde 70’ten fazla düştmüş, Zuckerberg’in serveti de 2022’nin başında yaklaşık 125 milyar dolarken bu düşüşten nasibini alarak kasım ayında yaklaşık 35 milyar dolara düşmüştü. Ancak Zuckerberg, toparlanmayı başarıyor ve bugün 118 milyar dolara ulaşıyor.





Perşembe günü Meta hissesindeki yaşanan artışın devam etmesi halinde Zuckerberg dört milyarderi geride bırakarak dünyanın en zengin altıncı kişisi olmaya hazırlanıyor. Zuckerberg en zenginler listesinde yaklaşık 117 milyar dolarlık servetleriyle Steve Ballmer, Warren Buffett ve Larry Page ile birlikte yer alıyor.





YATIRIMCILARI İKNA ETTİ

Aslında ikinci çeyrek sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Meta’nın metaverse birimi Reality Labs’ın toplu kayıplarının 40 milyar doları aştığı görülüyor. Ancak yatırımcılar, Zuckerberg’in bu alanda neden bu kadar yoğun harcama yapmaya devam ettiğine dair açıklamasını dinledikten sonra çarşamba günü Meta’nın hisselerinde artış yaşandı.





Analistlerle yaptığı görüşmede Zuckerberg, “Bu çok uzun vadeli bir iddia. Bu iddiada haklı çıkacağımı size garanti edemem. Ancak dünyanın gittiği yönün bu olduğunu düşünüyorum” dedi. Zuckerberg, fark ettiği çeşitli tüketici teknolojisi trendlerini açıklamaya devam ederek, internetin daha sürükleyici bir versiyonunun önümüzdeki yıllarda yeni normal olacağını ileri sürerek yatırımcıları etkilemeyi başardı.