Marketlerin hedef gösterilmesine Ülker yorumu: Ya bu memleketin planlamacısı yok mu?

Tayyip Erdoğan, son dönemde artan fiyatlar ve hayat pahalılığı karşısında zincir marketleri suçlu ilan etti. Edoğan, “Beş zincir market piyasayı alt üst ediyor.” dedi.





Erdoğan’ın bu açıklaması sonra iktidara yakın birçok yorumcu ve gazeteci, o marketlerin isim isim açıklanmasını isterken, sosyal medyada Erdoğan’ın BİM, A101, Şok, Migros ve CarrefourSA’yı kastettiği iddia edildi.





Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, aralarında Şok marketlerinin de olduğu zincir marketlere yönelik “fahiş fiyat” suçlamalarına cevap verdi.





Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Murat Ülker, “Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok.” dedi.







MURAT ÜLKER: BİZ YÜZDE 1 KAZANIYORUZ





Herhangi bir fahiş fiyat varsa (ürünün) satılmadığını kaydeden Ülker, “Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatlar indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik.” ifadelerini kullandı.





Ülker şöyle devam etti: “Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakârlık yaptığının ispatı. Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekliyoruz?”





“YA BU MEMLEKETİN PLANLAMACISI YOK MU?”





“Ya bu memleketin planlamacısı yok mu?” sorusunu yönelten Murat Ülker, “Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor, satıyor. Desen ki, ‘Aldığın fiyata satma’ o zaman hakikaten Alaeddin’in cini lazım. ‘Aldığın fiyata satmayacaksın.’ Nasıl olacak bu iş?” dedi.





“Tarladan markete” konusuna da değinen Ülker, “Biz zaten bunu yapıyoruz. Sözleşmeli tarım diye bir şey var. Biz burada büyüklerden bir tanesiyiz. Muazzam mal alıyoruz ve onları satıyoruz.” diye konuştu.