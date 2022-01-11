Samanyolu Haber /Eğitim / Marmara Üniversitesi öğrencileri imza kampanyası başlattı /11 Ocak 2022 23:17

Marmara Üniversitesi öğrencileri imza kampanyası başlattı

Koronavirüsün omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında rekor artışlar yaşanırken Marmara Üniversitesi öğrencileri de final sınavlarının online olarak yapılması talebiyle bir imza kampanyası başlattı.

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Marmara Üniversitesi öğrencileri koronavirüsün Omicron varyantı ile bulaşın artması ile birlikte fakültelerinde Kovid vakalarının da arttığını belirterek final sınavlarının online olarak yapılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

Marmara Üniversitesi öğrencilerinden İrfan Bolat tarafından yapılan çağrıda "Yeni varyant sonucu bulaşın artması beraberinde fakültelerimizde de Kovid vaka yoğunluğu oldukça artmıştır. Buna sebep amfilerin yoğunluğu, yemekhanelerin yoğunluğu, yolculuk esnasında bindiğimiz toplu taşıma araçlarındaki kapasitenin dışındaki kalabalık, birden fazla kişi olarak kaldığımız yurt odaları büyük risk faktörü oluşturmakta. Her gün bu risklerle baş etmeye çalışırken, kendimiz Kovid'e yakalanıyor, en yakınlarımızdan Kovid olduklarını öğreniyor ve maalesef ki eğitime devam edebilmek için bu risklerin içine girmeyi göze alıyoruz. Buna ek olarak yetersiz izolasyon süresi nedeniyle 7 günü doldurmasına rağmen hala pozitif olan vakaların izolasyon süresi bittiği için okula, sınava gelmeye zorunlu bırakılması da bizi oldukça tedirgin ediyor. Bizler endişemizi dile getirebilmek için Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak bir imza kampanyası başlattık" denildi.

Öğrenciler finallerin online olması için başlattıkları imza kampanyasına destek verilmesi çağrısı yaptı.
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