Marmara Üniversitesi öğrencileri imza kampanyası başlattı

Marmara Üniversitesi öğrencileri koronavirüsün Omicron varyantı ile bulaşın artması ile birlikte fakültelerinde Kovid vakalarının da arttığını belirterek final sınavlarının online olarak yapılması talebiyle imza kampanyası başlattı.Marmara Üniversitesi öğrencilerinden İrfan Bolat tarafından yapılan çağrıda "Yeni varyant sonucu bulaşın artması beraberinde fakültelerimizde de Kovid vaka yoğunluğu oldukça artmıştır. Buna sebep amfilerin yoğunluğu, yemekhanelerin yoğunluğu, yolculuk esnasında bindiğimiz toplu taşıma araçlarındaki kapasitenin dışındaki kalabalık, birden fazla kişi olarak kaldığımız yurt odaları büyük risk faktörü oluşturmakta. Her gün bu risklerle baş etmeye çalışırken, kendimiz Kovid'e yakalanıyor, en yakınlarımızdan Kovid olduklarını öğreniyor ve maalesef ki eğitime devam edebilmek için bu risklerin içine girmeyi göze alıyoruz. Buna ek olarak yetersiz izolasyon süresi nedeniyle 7 günü doldurmasına rağmen hala pozitif olan vakaların izolasyon süresi bittiği için okula, sınava gelmeye zorunlu bırakılması da bizi oldukça tedirgin ediyor. Bizler endişemizi dile getirebilmek için Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak bir imza kampanyası başlattık" denildi.Öğrenciler finallerin online olması için başlattıklarıdestek verilmesi çağrısı yaptı.