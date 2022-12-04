Samanyolu Haber /Gündem / MASAK Başkanı Hayrettin Kurt görevden alındı /04 Aralık 2022 22:11

MASAK Başkanı Hayrettin Kurt görevden alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, atanarak gitti.

SHABER3.COM

AKP döneminde kamuda "atama", "görevden alma" ve "istifa" yöntemlerine "özür" ve "atamayla görevden alma" yöntemleri eklendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) 2. Başkanlığına atanarak görevden alındı. 2,5 yıldır bu görevi yürüten Kurt'un MASAK başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin herhangi bir kararname yayınlanmadı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre aynı yöntem MASAK Başkanı olan İbrahim Hakkı Polat'ın 2016 yılında KGK'ya atanmasında da kullanılmış ve Polat MASAK'taki görevinden alınmıştır. MASAK'ın yeni Başkanı'nın hafta başında atanması bekleniyor. Mali suçları araştırmak, para ve terörün finansmanıyla mücadele etmek amacıyla kurulan MASAK, AKP döneminde 7 kez başkan değiştirdi.

7. BAŞKAN BEKLENİYOR
İlk olarak 1 Aralık 2002'de Ecevit hükümetinden kalan Nejat Coşkun görevden alındı ??ve yerine Genç Osman Yaraşlı istendi. Ancak bu ilk atama operasyonu, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer tarafından reddedildi. Coşkun, basın mensubu olarak Mayıs 2003'te mali müşavir olarak Lahey'e gönderildi ve Yaraşlı, MASAK başkanlığına vekaleten atandı. Daha sonra MASAK'ta Adnan Ertürk, Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat, Osman Dereli ve son olarak Hayrettin Kurt görev yaptı. Yeni başkanın hafta başında atanacağı bildirildi.
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