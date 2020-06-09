Samanyolu Haber /Dünya / Maske takmak salgının yayılmasını yavaşlatıyor mu? /09 Haziran 2020 00:12

Maske takmak salgının yayılmasını yavaşlatıyor mu?

Koronavirüs sınavında birçok ülkeye oranla daha başarılı bir tablo çizen Almanya'da yapılan bir araştırma maske takılması konusunun önemini ortaya çıkardı.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da gerçekleştirilen araştırmaya katılan Mainz'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, alışveriş veya toplu ulaşım araçlarında kumaştan yapılan koruyucu maske kullanımının, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

Araştırma, ağız ve burun maskelerinin konuşurken hava akışını engellediği ve bu şekilde enfeksiyon içeren parçacık ve damlacıkların havaya yayılmasını önlediği yönündeki salgın hastalıkları ve viroloji uzmanlarının tahminlerini doğrulamış oldu.

Zorunlu maske uygulaması

Araştırmada, Almanya'nın diğer şehirlerine göre daha erken maske zorunluluğu getiren Jena ile zorunlu maske uygulamasını daha geç uygulamaya geçiren kentlerde enfeksiyon sayılarının gelişimi karşılaştırıldı.

Thüringen eyaletinin Jena kenti, 6 Nisan'da kamuya açık alanlarda koruyucu maske zorunluluğu getirerek, Almanya'da bu uygulamayı başlatan ilk büyük kent olmuştu. Koruyucu maske zorunluluğu ile kentte koronavirüs vakalarının sayısı yavaş bir şekilde artış göstermişti.

Maske zorunluluğunun etkisi

Almanya'nın Mainz, Darmstadt, Kassel kentleri ile Danimarka'nın Sonderborg şehrinden bilim insanlarının katıldığı araştırmada, Jena ile maske zorunluluğun olmadığı kentlerdeki vaka sayıları arasında önemli bir farklılık kaydedildi. Jena'da maske zorunluluğu getirildiği 20 gün içinde koronavirüs vakalarının sayısı 142'den 158'e yükseldi. Maske zorunluluğunun bulunmadığı kentlerde ise aynı süre içinde vaka sayısının 143'den 205'e yükseldiği tespit edildi.

Bilim insanları, 22 Nisan'dan veya 27 Nisan'dan itibaren maske zorunluluğu getiren kent ve kasabalardaki vaka sayılarını incelediğinde de benzer bir sonuca ulaştı. Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden Klaus Wälde "Özetle, bu bölgelerde maske zorunluluğu getirilmesi, COVID-19'un yayılmasının yavaşlamasına katkı sağladı” dedi.

DSÖ: Maske tek başına korumaz

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şeffaf yüz koruyucu siperliklerin de koronavirüsten korunmak için etkili olabileceğini açıkladı. DSÖ uzmanlarından Maria van Kerkhove bugün Cenevre’de yaptığı açıklamada, tıbbi maskenin olmadığı durumlarda, şeffaf yüz siperliklerinin koruyucu olarak bir seçenek olduğunu söyledi. Ancak Kerkove, şeffaf siperlik ile ağız ve burun maskesinin koronavirüsten korunmak için yeterli olmadığının altını çizdi. DSÖ uzmanı, koronavirüsün bulaşmasını engellemek için sosyal mesafe kuralına uyulmasının ve insanların düzenli olarak ellerini sabunla yıkayarak, dezenfekte etmesinin şart olduğunu vurguladı.
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