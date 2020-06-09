Samanyolu Haber /Spor / Dilmen ve Kocaman'dan dikkat çeken ziyaret /09 Haziran 2020 00:33

Dilmen ve Kocaman'dan dikkat çeken ziyaret

Aykut Kocaman ile Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'a dikkat çekici bir ziyarette bulundu.

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Fenerbahçe’nin efsane isimleri Aykut Kocaman ile Rıdvan Dilmen,Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Nihat Özdemir’in açıklaması sonrası bu ziyaret dikkat çekti.

Fenerbahçe’de gündem, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yaptığı “şike” sözleri olmuşken, gün içinde sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Fenerbahçe’nin simgeleşmiş isimlerinden Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman, eski başkan Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Bu üçlüye eski yöneticiler Ali Yıldırım ile birlikte İlhan Ekşioğlu da eşlik etti. Başkanlığı bıraktıktan sonra sessizliğe çekilen Aziz Yıldırım, ziyaretçileriyle birlikte fotoğraf çekildi ve sosyal medyada da günün en çok konuşulan fotoğraflarından biri bu oldu.

İSTEYEN MÜZEYE GİTSİN

Aziz Yıldırım, NTV’de Rıdvan Dilmen’e 2010-11 sezonuyla ilgili yeni gündem için, “Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum dedi. Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF’nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar demişti.
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