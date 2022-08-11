Samanyolu Haber /Gündem / Maymun çiçeği için kritik uyarı: Kapı kolu ve kağıt paraya dikkat /11 Ağustos 2022 12:24

Maymun çiçeği için kritik uyarı: Kapı kolu ve kağıt paraya dikkat

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadelesini sürdürürken hızla yayılan ve Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili dikkat çekici bir uyarı ABD'den geldi.

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Genelde Afrika kıtasının belirli bölgelerinde tespit edilen maymun çiçeği hastalığı son aylarda onlarca ülkede tespit edilmeye başlandı…

Aralarında Türkiye, İspanya, ABD, İngiltere, Portekiz ve Fransa’nın da olduğu onlarca ülkede binlerce insanda tespit edilen maymun çiçeği hastalığına karşı yetkililerin açıklama ve uyarıları gündemden düşmüyor.

Resmi verilere göre 6.617 vakanın görüldüğü ABD’de ünlü bir bilim insanı hastalığın yayılma yöntemlerini kamuoyu ile paylaşarak çok net uyarılarda bulundu.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Linda Yancey, “Bu virüs genelde ciltte temas yoluyla bulaşıyor. Fakat havadaki damlacıklarla da bazen bulaşabiliyor. Bu açıdan Covid-19’u anımsatıyor ama genelde bu şekilde bulaşmıyor. Fakat bu virüs esas olarak temas ile bulaşıyor” dedi.

KAĞIT PARA VE KAPI KOLUNA DİKKAT
Dr. Yancey, “Bu hastalığın genelde cinsel ilişkiyle bulaştığı söyleniyor fakat bunda da tensel temas var. Bu durum dans ederken de geçerli, öpüşürken de, tokalaşırken de ve hatta güreşirken ya da spor yaparken de geçerli. Temas yolu en büyük risk unsuru” dedi.

Virüsün nesneler üzerinde kalabilme özelliği olduğunu öne süren bilim insanı, “Bu virüsün para gibi nesneler üzerinde günlerce kalma ihtimali çok yüksek. Para, kapı kolu, alışveriş sepeti gibi nesneler hastalığın bulaşması için risk oluşturuyor” dedi. Ünlü bilim insanı el dezenfektanlarının ve sabunların virüsü öldürmede yüksek etkisi olduğunu söylerken yine de sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini altını çizdi.

Yancey, okulların tekrar açılmasıyla birlikte vakaların artmasından endişe ettiğini de dile getirdi.
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