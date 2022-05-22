Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?





Koronavirüs salgını sonrasında dünyada endişe uyandıran ve yayılmaya devam eden Maymun Çiçeği virüsiyle ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.





Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu virüsün Türkiye'de görülmediğini ifade etti.





İşte Koca'nın o paylaşımında yer verdiği ifadeler:





Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.





