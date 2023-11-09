Samanyolu Haber /Gündem / Mazda Türkiye'den çekildi, yüzlerce kişi işsiz kalacak /09 Kasım 2023 14:51

Mazda Türkiye'den çekildi, yüzlerce kişi işsiz kalacak

Japon otomotiv devi Mazda Motor Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, satış operasyonlarını süresiz durdurduğunu açıkladı.

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Japon otomobil üreticisi Mazda dünyada en az arıza yapan ilk 5 markadan biri olarak gösteriliyor. Ancak Türkiye'de bir türlü beklenen yüksek satış adetlerini görmeyi başaramadı ve özellikle ikinci elde satış durumunda az satılması nedeni ile günden güne dibe yaklaşan firma son 2 yılda 1000 otomobil dahi satamadı.

Bu nedenlerle Mazda artık Türkiye'de otomobil satışını durdurdu.

Mazda Türkiye'nin genel müdürü Nurkan Yurdakul'un ise satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedariği için görevine devam edeceği iddia edildi.


Mazda Türkiye'nin web sayfasında yer alan bilgiye göre, satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedariğinin ise devam edeceği ifade edildi.

Mazda Türkiye'nin web sayfasında üzerinden şu açıklama yapıldı:

"Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedariğine devam edecektir. Size en yakın yetkili servisi bulmak için lütfen buraya göz atın."

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