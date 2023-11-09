Samanyolu Haber /Gündem / Uzaydan Dünyanın "kan gölleri" görüntülendi. /09 Kasım 2023 14:54

Uzaydan Dünyanın "kan gölleri" görüntülendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, basit bir dijital kamera ile Dünyamızın "kan göllerini" görüntüledi. Peki bu görüntülerin altında yatan gerçek ne?

SHABER3.COM

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların, Dünya yüzeyinin 400 kilometre üzerinde gezinirken, gezegende kan gibi kırmızı bir sıvıyla dolu bölgelerinin görüntüsünü görmeleri alışılmadık bir durum değil. Bu durumun pek çok farklı sebebi bulunuyor ve bildiğimiz kadarıyla bunların hiçbiri kan dökülmesiyle ilgili değil.

NASA Dünya Gözlemevi tarafından açıklandığı üzere, örnek olarak verilen yukarıdaki ve aşağıdaki iki görüntü, Eylül 2023’te Expedition 69 ekibinin bir üyesi ve Expedition 70 ekibinin başka bir üyesi tarafından mütevazı bir Nikon dijital kamera kullanılarak çekildi.

7 Eylül’de çekilen ilk görüntü, Bolivya And Dağları’ndaki Laguna Colorada’nın Güney Amerika kıyısına doğru ilerlediğini gösteriyor. Buradaki paslı kırmızı renk, özellikle aşırı tuzlu sığ sularda olmak üzere optimum çevre koşullarının ardından kırmızı alglerin çoğalmasının bir sonucu.

Benzer bir süreç dünyanın başka yerlerindeki su kütlelerinde de yaşanıyor. Örneğin Utah’taki Büyük Tuz Gölü sıklıkla koyu pembe bir renk alıyor.

30 Eylül’de çekilen ikinci fotoğraf ise Madagaskar’daki Betsiboka Nehri Deltası'nı gösteriyor. Sular benzer görünse de, bu renk değişimine farklı bir süreç neden oluyor. Bu nehir, sularındaki demir açısından zengin tortular nedeniyle kırmızı rengini alıyor.

Bu, Doğu Antarktika’daki meşhur Kan Şelaleleri'ne benzer bir süreç. Görsel açıdan dikkat çekici olan bu bölge, ilk kez 1911’de İngiliz kaşif Thomas Griffith “Grif” Taylor tarafından Avrupalıların ilk Antarktika keşif gezilerinden birinde görüldü. O sıralarda Grif ve ekibi, anlaşılır bir şekilde, canlı rengin kırmızı alglerden kaynaklandığını düşünüyordu.

Ancak, 2023 yılında yapılan bir araştırma, Kan Şelaleleri’nden alınan su örneklerinin analiz edildiğini ve oksitlendiğinde kırmızıya dönen, demir açısından zengin nanoküreler açısından bol olduğunun bulunduğunu bildirdi.


7 Eylül’de çekilen ilk görüntü, Bolivya And Dağları’ndaki Laguna Colorada’nın Güney Amerika kıyısına doğru ilerlediğini gösteriyor. Buradaki paslı kırmızı renk, özellikle aşırı tuzlu sığ sularda olmak üzere optimum çevre koşullarının ardından kırmızı alglerin çoğalmasının bir sonucu.

Benzer bir süreç dünyanın başka yerlerindeki su kütlelerinde de yaşanıyor. Örneğin Utah’taki Büyük Tuz Gölü sıklıkla koyu pembe bir renk alıyor.

30 Eylül’de çekilen ikinci fotoğraf ise Madagaskar’daki Betsiboka Nehri Deltası'nı gösteriyor. Sular benzer görünse de, bu renk değişimine farklı bir süreç neden oluyor. Bu nehir, sularındaki demir açısından zengin tortular nedeniyle kırmızı rengini alıyor.

Bu, Doğu Antarktika’daki meşhur Kan Şelaleleri'ne benzer bir süreç. Görsel açıdan dikkat çekici olan bu bölge, ilk kez 1911’de İngiliz kaşif Thomas Griffith “Grif” Taylor tarafından Avrupalıların ilk Antarktika keşif gezilerinden birinde görüldü. O sıralarda Grif ve ekibi, anlaşılır bir şekilde, canlı rengin kırmızı alglerden kaynaklandığını düşünüyordu.

Ancak, 2023 yılında yapılan bir araştırma, Kan Şelaleleri’nden alınan su örneklerinin analiz edildiğini ve oksitlendiğinde kırmızıya dönen, demir açısından zengin nanoküreler açısından bol olduğunun bulunduğunu bildirdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzaydan Dünyanın "kan gölleri" görüntülendi. Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:48