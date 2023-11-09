Samanyolu Haber /Gündem / Araştırma: Sudaki yüksek florür düzeyi çocuklarda beyin gelişimini etkiliyor /09 Kasım 2023 14:47

Araştırma: Sudaki yüksek florür düzeyi çocuklarda beyin gelişimini etkiliyor

Yapılan bilimsel bir araştırma, çocukların içme suyunda bulunan yüksek florür seviyesine maruz kalmasının; beynin öğrenmeye en duyarlı olan kısmını fazlasıyla etkilediğini ortaya koydu.

SHABER3.COM

Ekim ayında, Science Direct dergisinde yayınlanan bilimsel bir çalışma, suda bulunan florür seviyesinin beyin gelişimini etkilediğini saptadı. Çalışma, florür açısından zengin termal kaynaklar sunan Etiyopya'da yapıldı.

0,4 ila 15,5 mg/L arasında değişen florür seviyesine maruz kalan 74 çocuk denek olarak kullanıldı (Dünya Sağlık Örgütü bu oranın 1,5 mg/L'nin altında olması gerektiğini söylüyor).
Çocuklardan ev, bir kişi ve eşek resimleri çizilmesi istendi; toplam 204 resim çeşitli etkenler göz önüne alınarak değerlendirildi.

Çalışma, daha yüksek florür oranına maruz kalan çocukların resimlerinin daha hatalı olduğunu ortaya koydu.
Fotoğrafta florür seviyesi ve resme verilen puan gözüküyor. İçtiği suda 0,41 mg florür olan çocuğun resmi iyi bir puan alırken; yüksek florür seviyesine maruz kalan çocuğun resmi en düşük not aldı.


Yüksek florür düzeyinin beynin mekansal hafıza ve öğrenmeye en duyarlı olan kısmını fazlasıyla etkilediği saptandı. Çalışmanın baş yazarı Tewodros Godebo, "Bulguları doğrulamak için daha fazla epidemiyolojik çalışmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu testler yüksek florür ile bilişsel bozukluk arasında açık bir ilişki olduğunu doğruladı."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Araştırma: Sudaki yüksek florür düzeyi çocuklarda... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:27