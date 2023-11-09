Araştırma: Sudaki yüksek florür düzeyi çocuklarda beyin gelişimini etkiliyor

Ekim ayında, Science Direct dergisinde yayınlanan bilimsel bir çalışma, suda bulunan florür seviyesinin beyin gelişimini etkilediğini saptadı. Çalışma, florür açısından zengin termal kaynaklar sunan Etiyopya'da yapıldı.





0,4 ila 15,5 mg/L arasında değişen florür seviyesine maruz kalan 74 çocuk denek olarak kullanıldı (Dünya Sağlık Örgütü bu oranın 1,5 mg/L'nin altında olması gerektiğini söylüyor).



Çocuklardan ev, bir kişi ve eşek resimleri çizilmesi istendi; toplam 204 resim çeşitli etkenler göz önüne alınarak değerlendirildi.







Çalışma, daha yüksek florür oranına maruz kalan çocukların resimlerinin daha hatalı olduğunu ortaya koydu.



Fotoğrafta florür seviyesi ve resme verilen puan gözüküyor. İçtiği suda 0,41 mg florür olan çocuğun resmi iyi bir puan alırken; yüksek florür seviyesine maruz kalan çocuğun resmi en düşük not aldı.











Yüksek florür düzeyinin beynin mekansal hafıza ve öğrenmeye en duyarlı olan kısmını fazlasıyla etkilediği saptandı. Çalışmanın baş yazarı Tewodros Godebo, "Bulguları doğrulamak için daha fazla epidemiyolojik çalışmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu testler yüksek florür ile bilişsel bozukluk arasında açık bir ilişki olduğunu doğruladı."