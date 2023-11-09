Rusya’da haddelenmiş metal üretimi 35 milyon tona ulaştı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Metal tüketimi hem iç piyasada artış gösterdi hem de ihracat verilerine yansıdı.





Rusya, metalürji ihracatında yönünü dost ülkeler Türkiye, Çin, BDT ülkeleri, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'ya ağırlık verdi.





Başbakan Mihail Mişustin'le bir araya gelen Ekonomik Kalkınma Bakanı Denis Manturov, metal ürünleri ihracatında bundan sonra önceliklerin değiştiğini Türkiye, Çin ve BDT ülkelerini hedefleyeceklerini söyledi.





Metal üretiminde belirgin artış





Metal üretimi geçen yıl 32,8 milyon ton olmuştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 35,1 milyon tona ulaştı.





Madencilik ve metalurji şirketi Severstal'ın analitik verilerine göre, bu dönemde inşaat sektöründe metal tüketimi yıllık bazda %9 artışla 27,4 milyon tona yükselirken, enerji sektöründe ise %3 düşüşle 4,2 milyon tona geriledi.





Savunma sanayiinde artan üretim kapasiteleri, metal ve metalürji kullanımına da yansıyor.

Aynı zamanda bu yılın üçüncü çeyreğinde Severstal, bireysel konut inşaatı, lojistik ve ulaştırma altyapısı segmentlerinde yüksek faaliyet kaydetti.





Makine mühendisliğinde metal tüketimi %12 artışla 3,5 milyon tona yükseldi. Rusya'da yük vagonları, çelik ısıtma radyatörleri ve soğutma ekipmanlarının üretim hacmi artıyor. Bütün bunlar en büyük yerli fabrikalarda üretiliyor.

Severstal analistleri talebin olumlu dinamiklerine rağmen makroekonomik koşulların kötüleşmeye başladığına dikkat çekiyor.





Uzmanlar, ticari gayrimenkul segmentindeki yatırım faaliyetinin Merkez Bankası’nın politika faiz oranını %15'e yükselmesinden olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor.





BCS Global Markets'teki analistlerlerine göre, zor zamanlar yaşayan tüm Rus metalurji şirketleri krizden çıkmak için iç pazarda oluşan fırsatları değerlendiriyor. Ayrıca Ekim ayında, Rus şirketleri Hindistanın ithalatının %10'undan fazlasını sağlayarak, yaptırımlar ve Avrupa ambargosu öncesinde neredeyse hiç var olmadıkları pazarın en büyük tedarikçilerinden biri haline geldi.