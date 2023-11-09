Samanyolu Haber /Gündem / Demokratik değerler raporu: Türkiye, Avrupa’da 'demokratik olmayan' dört ülkeden birisi /09 Kasım 2023 14:32

Demokratik değerler raporu: Türkiye, Avrupa’da 'demokratik olmayan' dört ülkeden birisi

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü’nün 2023 yılı raporuna göre Türkiye, "hukukun üstünlüğü" kategorisinde 173 ülke arasında 148. sırada yer aldı.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) cezaevindeki milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına uyulmamasına ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermesi Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konularını bir kez daha tartışmaya aştı.

Uluslararası kurumların değerlendirmesine göre Türkiye, hukukun üstünlüğü sıralamasında dünyada oldukça alt sıralarda yer alıyor.


Euronews'te yer alan habere göre, Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü’nün (International IDEA) 2023 Demokrasinin Küresel Durumu raporuna göre Türkiye, 173 ülke içinde hukukun üstünlüğü alanında 148. sırada yer alıyor.

Türkiye Avrupa ülkeleri arasında Rusya’dan da geri durumda. Türkiye’nin geçtiği tek ülke ise Belarus.

İsveç merkezli International IDEA her sene açıkladığı Demokrasinin Küresel Durumu raporunu kasım ayında açıkladı. 2023 raporu 2022 yılındaki değerlendirmelere dayanıyor. Rapor bu sene önceki yılların aksine tek bir demokrasi endeksi açıklamak yerine dört ana kategoride demokratik değerleri analiz ediyor. Bunlar: Hukukun üstünlüğü, Haklar, Temsil ve Katılım.


TÜRKİYE, AVRUPA'DA SONDAN İKİNCİ SIRADA
173 ülke arasında "hukukun üstünlüğü" kategorisinde Türkiye dünyada 148; Avrupa’da 45 ülke içeresinde ise sondan ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye de dahil dört ülke Avrupa'nın geri kalanından uzaklaştı.


Raporda Azerbaycan, Belarus, Rusya ve Türkiye demokratik olmayan ülkeler olarak sıralandı. Puanlara göre Türkiye diğer üç ülkeden biraz daha iyi durumda. Ancak bu ülkelerin hiçbiri dört kategorinin hiçbirinde ilk 100'de yer almıyor.

Rapor, "Azerbaycan, Belarus, Rusya ve Türkiye’nin oluşturduğu açıkça demokratik olmayan grup, demokrasinin çoğu göstergesinde Avrupa ortalamasının oldukça altında performans göstererek Avrupa'nın geri kalanından uzaklaşmıştır" sonucuna vardı.

Dünya bu alanda en iyi ülkeler ise sırasıyla Danimarka, Norveç, Almanya, İsviçre ve İsveç.
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