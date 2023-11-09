İYİ Parti Yargıtay önünde: 'HSK'ye suç duyurusunda bulunuyoruz'

argıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmederek karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına yönelik tepkiler sürüyor.
İYİ Parti bugün saat 13.30’da Yargıtay önünde toplandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yargıtay önünde basın açıklaması yaptı.
"HSK’YE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"
Zorlu şu ifadeleri kullandı:
“HSK derhal bir soruşturma başlatmalıdır. Sayın genel başkanımızın da talimatları doğrultusunda, Hukuk Politikaları Başkanlığımızca en geç yarın HSK’ye suç duyurusunda bulunuyoruz.”
İYİ Parti sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımda Yargıtay önünde açıklama yapacağını şöyle duyurmuştu:
"Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin; Bugün Saat 13.30'da Yargıtay (İncek) önündeyiz! İYİ Parti olarak hiçbir hukuk skandalına geçit vermeyeceğiz!"