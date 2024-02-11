MB başkanlarını fena tiye aldılar: Mevsimlik fındık işleri bile daha iyi durumda

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yaklaşık 8 ay süren görevi, hakkındaki bir dizi iddianın ardından “görevden affını istemesi” ile bitti. Son yıllarda sık sık yaşanan başkan değişikliği ile gündemden düşmeyen Merkez Bankası’nda bu durum muhalefetin de ana gündem başlıklarından biri oldu.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Meclis Genel Kurulu’nda görev değişimini eleştirdi, “Partili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankasına mevsimlik tarım işçisi çalıştırır gibi başkan atamaktadır. Çalışma süreleri ve devamlılık açısından mevsimlik fındık işçileri bile daha iyi durumdadır, en azından bu yıl çalışan işçinin gelecek yıl tekrar çalışma imkânı vardır. Merkez Bankası başkanları ise giden geri gelmiyor, Yemen Türküsü gibi” dedi.





Adıgüzel ayrıca Merkez Bankası Başkanlık koltuğunu “rodeo”ya benzetti, “Üstünde daha fazla kalabilen yarışmayı kazanıyor. Şimdi, yenisi oturdu, bahisler açıldı, sizce ne kadar kalabilecek? Bu rodeo bir oyun ise üstünde oturan ve etrafında seyreden sizler için eğlenceli olabilir ama halkımız, iş dünyası ve ekonomimiz için hiç de eğlenceli değil, bilesiniz” tepkisini gösterdi.



