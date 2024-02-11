Samanyolu Haber /Gündem / MB başkanlarını fena tiye aldılar: Mevsimlik fındık işleri bile daha iyi durumda /11 Şubat 2024 15:20

MB başkanlarını fena tiye aldılar: Mevsimlik fındık işleri bile daha iyi durumda

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Meclis Genel Kurulu’nda Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğini eleştirdi. Adıgüzel, "Çalışma süreleri ve devamlılık açısından mevsimlik fındık işçileri bile daha iyi durumdadır" dedi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yaklaşık 8 ay süren görevi, hakkındaki bir dizi iddianın ardından “görevden affını istemesi” ile bitti. Son yıllarda sık sık yaşanan başkan değişikliği ile gündemden düşmeyen Merkez Bankası’nda bu durum muhalefetin de ana gündem başlıklarından biri oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Meclis Genel Kurulu’nda görev değişimini eleştirdi, “Partili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankasına mevsimlik tarım işçisi çalıştırır gibi başkan atamaktadır. Çalışma süreleri ve devamlılık açısından mevsimlik fındık işçileri bile daha iyi durumdadır, en azından bu yıl çalışan işçinin gelecek yıl tekrar çalışma imkânı vardır. Merkez Bankası başkanları ise giden geri gelmiyor, Yemen Türküsü gibi” dedi.

Adıgüzel ayrıca Merkez Bankası Başkanlık koltuğunu “rodeo”ya benzetti, “Üstünde daha fazla kalabilen yarışmayı kazanıyor. Şimdi, yenisi oturdu, bahisler açıldı, sizce ne kadar kalabilecek? Bu rodeo bir oyun ise üstünde oturan ve etrafında seyreden sizler için eğlenceli olabilir ama halkımız, iş dünyası ve ekonomimiz için hiç de eğlenceli değil, bilesiniz” tepkisini gösterdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MB başkanlarını fena tiye aldılar: Mevsimlik fındık... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:44:39