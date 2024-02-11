Naci Görür deprem olan o il için uyardı: 'Çok sıkıştı'

AFAD verilerine göre; saat 07.36'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







Zeminden 5.74 kilometre derinlikte olan deprem, Hakkari ve çevresinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çevre illerden de hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir açıklama geldi.





"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA ÇOK SIKIŞTI"

Prof. Dr. Naci Görür, “Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı. Sevgiyle” ifadelerine yer verdi.







