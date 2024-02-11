Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan Refah'taki sivillere "güvenli koridor" vaadi /11 Şubat 2024 15:23

Netanyahu'dan Refah'taki sivillere "güvenli koridor" vaadi

İsrail Başbakanı Netanyahu, uluslararası uyarılara rağmen askeri operasyonu Refah'a doğru genişleteceklerini ancak bunu yaparken "sivillere güvenli geçiş sağlayacaklarını" dile getirdi.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaşanan savaştan kaçan yüz binlerce Filistinlinin sığındığı, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldıracaklarını ancak bunu yaparken bölgedeki sivillere güvenli geçiş imkanı sağlayacaklarını dile getirdi.

Amerikan ABC News televizyonuna açıklamalarda bulunan Netanyahu, dünya çapında çok sayıda ülkenin tepkisi çeken Refah bölgesine saldırı planlarını uygulamaya geçireceklerini ve Hamas'a karşı yürütülen askeri operasyonu Refah'a doğru genişleteceklerini belirtti. Benyamin Netanyahu, söz konusu operasyonu gerçekleştirirken, "Sivil halkın bölgeden ayrılabilmesi için güvenli geçiş imkanı sağlayacağız" dedi.

Ancak Mısır sınırında sıkışıp kalan ve derme çatma çadırlarda barınan çok sayıda insanın, böyle bir koridor oluşturulsa dahi nereye gidebileceği belirsizliğini koruyor. Netanyahu bu konuya ilişkin olarak da, "ayrıntılı bir plan üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DW Türkçe'nin haberine göre uluslararasi toplum günlerdir, Gazze Şeridi'nin 2,4 milyonluk nüfusunun, halihazırda yarısından fazlasının yaşadığı bir yerde katliam yaşanma ihtimaline ilişkin uyarılarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının kesinlikle Refah'a yönelmemesini talep ediyor. 

"Refah'taki taburları temizlemeden Hamas'a karşı zafer elde edilemeyeceğini" savunan Netanyahu, Cuma günü ordusuna operasyona hazırlanma talimatı verdi. Başbakan'ın bu açıklaması dünya liderleri ve insani örgütlerin tepkisini topladı. 

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Refah'a saldırmasının" insani bir felaket" olacağını söylemişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü Refah'a yönelik "saldırıların çok ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunarak BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırırken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da olası bir saldırıdan "derin endişe" duyduğunu vurgulamış ve "Öncelik, yardımların ulaşması ve rehinelerin kurtarılması için çatışmalara derhal ara verilmesi olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarında, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 28 bin 176  kişi hayatını kaybetti, 67,784 kişi de yaralandı.
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