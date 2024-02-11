Samanyolu Haber /Gündem / 'Sen boş ver İstanbul’u, gel benim rakibim ol': Tanju Özcan, Kurum'un Bolu gafını es geçmedi /11 Şubat 2024 15:54

'Sen boş ver İstanbul’u, gel benim rakibim ol': Tanju Özcan, Kurum'un Bolu gafını es geçmedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye” sözünü “Geçti Bolu’nun pazarı” diye söyleyen AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a “Sen en iyisi mi boşver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol” dedi.

SHABER3.COM

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum’un “Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye” sözünü “Geçti Bolu’nun pazarı” diye söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Murat Kurum’a yanıt geldi. 

Kurum’un videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özcan şu ifadeleri kullandı:

“Geçti Bolu’nun pazarı derken. Üzülme Sayın Murat Kurum, biz her Pazartesi düzenli bir şekilde yapıyoruz. 

Hiçbir şey için hala geç değil, sen en iyisi mi boş ver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Sen boş ver İstanbul’u, gel benim rakibim ol': Tanju... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:45:04