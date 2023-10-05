McCarthy depreminin ardından Temsilciler Meclisi lidersiz kaldı





Ancak McHenry’nin gündeme yasa tasarısı getirmek ya da soruşturma amaçlı celp çıkarmak gibi kapsamlı yetkileri bulunmuyor. McHenry’nin önündeki ilk görev Temsilciler Meclisi’ne yeni bir başkanın seçilmesi.









Biden yönetimine yönelik soruşturmalara öncülük eden 59 yaşındaki Jim Jordan, adaylığını açıklarken Cumhuriyetçi Parti grubunun birleştirilmesi gerektiğini ve bunu kendisinin yapabileceğini söyledi.





Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu başkanı olan Jim Jordan’ın dışında olası adaylar arasında kanser tedavisi gören Temsilciler Meclisi üyesi Steve Scalise ve Tom Emmer’ın adı geçiyor.





Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler'in lideri Steve Scalise de adaylığını açıklayan bir diğer isim.

Oylamanın 11 Ekim’de yapılması planlanıyor





Cumhuriyetçiler’in yeni bir meclis başkanı seçiminde tek bir ismin arkasında toplanmasının zor olabileceği yorumları yapılıyor.





Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, göreve gelirken parti içindeki aşırı sağcı kanadın temsilcileriyle girdiği müzakere sonucu, tek bir Temsilciler Meclisi üyesinin meclis başkanının görevden alınması çağrısında bulunma koşulunu kabul etmişti.





Kevin McCarthy’e yakın olduğu bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Garrett Graves, “Bu yapıyla yeni bir meclis başkanı göreve getiremeyiz. Tamamen işlemeyen bir sistem” dedi.





Cumhuriyetçi Kongre üyeleri yeni bir başkan seçilmesi için en az bir haftaya ihtiyaç duyacaklarını belirtiyor.





ABD siyasi tarihine bir ilk olarak geçen gelişmelerin ardından Demokratlar Cumhuriyetçiler’in parti içindeki anlaşmazlık sebebiyle kendi liderlerini görevden alması konusunda şaşkın.





Demokrat Partili Jim McGovern Reuters’a yaptığı açıklamada, “Uzun süredir buralardayım, çok şey gördüm ama böylesini görmedim” sözleriyle şaşkınlığını anlattı.





Temsilciler Meclisi’nde yaşananlar, Kasım ayı ortalarına doğru bütçe konusunda anlaşmazlıklar sebebiyle hükümetin kapanması olasılığı ve Ukrayna’ya desteğe ilişkin görüş ayrılıklarıyla karşı karşıya olan ABD Kongresi’ni belirsizlik içinde bırakıyor.





Temsilciler Meclisi’ne yani başkan seçilene kadar bu konularda bir adım atılması olası görünmüyor.





Başkan Biden gelişmelerden endişeli mi?





Beyaz Saray Temsilciler Meclisi'nde başkanlığa ilişkin görüş ayrılıklarını iç mesele olarak gördüğünü ve kongre üyelerinin hızlı bir şekilde yeni bir meclis başkanı seçmesini umduğunu kaydetti.





ABD Başkanı Joe Biden da Temsilciler Meclisi'ne yeni başkan seçildikten sonra hükümetin açık kalmaya devam etmesi için birlikte çalışılması gerektiğini belirtti, Yapmamız gereken çok iş var ve Amerikan halkı da bizden bu işleri halletmemizi bekliyor dedi.





Başkan Biden, "Her şeyden önce Washington'daki zehirli atmosferi değiştirmemiz gerekiyor. Birbirimizi düşman olarak görmekten vazgeçmeliyiz" diye konuştu.





Başkan Biden'a Temsilciler Meclisi başkanlığı konusunda yaşanan gelişmelerin Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesi bağlamında kendisine endişelendirip endişelendirmediği soruldu.





Biden, "Endişelendiriyor. Her iki partinin üyelerinin çoğunluğu Ukrayna'ya yardıma destek verdiklerini söyledi. İşlev bozukluğu beni her zaman kaygılandırır" yanıtını verdi.





ABD Başkanı Ukrayna'ya bütçe konusunda yakın zamanda önemli bir konuşma yapacağını da sözlerine ekledi.





Trump: “Cumhuriyetçi Parti’de harika insanlar var”





Kevin McCarthy’nin Cumhuriyetçi Parti içinde eski Başkan Donald Trump’a destek verdiği bilinen aşırı sağcı sekiz Temsilciler Meclisi üyesinin oylarıyla görevden alınması Trump’ın da gündemindeydi.





New York’ta dolandırıcılık iddiasıyla aleyhinde açılan davanın üçüncü günde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, şu anda 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerine odaklandığını vurguladı; “Süreçte onlara yardımcı olabilirsem, yaparım. Ama Cumhuriyetçi Parti’de meclis başkanı olarak çok iyi iş çıkaracak harika insanlar var” diye konuştu.