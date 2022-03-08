Samanyolu Haber /Dünya / McDonald’s ve Coca Cola'ya Rusya baskısı /08 Mart 2022 11:04

McDonald’s ve Coca Cola'ya Rusya baskısı

Rusya'da faaliyetlere devam eden McDonald’s ve Coca Cola için boykot çağrıları yapılıyor

SHABER3.COM

McDonald’s ve Coca Cola üzerinde, Rusya pazarından çıkma konusunda baskı artıyor.

İki firma da sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor ve işgal ile ilgili açıklama yapmamakla suçlanıyor.

Bazı kullanıcılar bu iki markanın boykot edilmesi çağrılarını da dile getirmeye başladı.

McDonald's ve Coca-Cola, BBC’nin haberle ilgili değerlendirme isteğine henüz yanıt vermiş değil.

Rus pazarındaki KFC, Starbucks ve Burger King’in bu ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı almasıyla, bu iki piyasa devi üzerindeki baskı da artıyor.

Hali hazırda ABD merkezli, Apple ve Netflix gibi bazı dev şirketler Rusya pazarından çekildiklerini ya da faaliyetlerini durduklarını açıkladı.
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