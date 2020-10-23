Samanyolu Haber /Eğitim / MEB yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı /23 Ekim 2020 19:52

MEB yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı

Koronavirüs vaka sayısında ikinci dalganın yaşandığı Türkiye’de yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlıyor.

SHABER3.COM

Erdoğan’ın geçtiğimizi günlerde açıkladığı yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada  5. sınıflarda haftada iki gün toplam 12 ders saati, 9. sınıflarda ise haftada iki gün toplam 16 ders saati olacağı belirtildi.

MEB’ten yapılan yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişlerin devam ettiği belirtilerek 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1’inci sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitimin başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacak 3’üncü aşama uygulama programına ilişkin detayların 81 ile gönderilen yazıyla paylaşıldığı belirtildi.

Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5’inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak.

Lise 9’uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak.
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Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ortaokul 5’inci sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, İmam Hatip Ortaokul 5’inci sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
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